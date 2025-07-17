Медведев высказался о политических силах на Украине

Вооруженные формирования постепенно приобретают политические функции на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Вооруженные формирования приобретают не только боевые, но и политические функции, а часть этих формирований, по сути, слабо подконтрольна государству», — сказал он.

Медведев также заявил, что Запад пытается отомстить России за прошлые провалы.

16 июля Верховная рада поддержала отставку украинского кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем. За отставку проголосовал 261 депутат из 320.

За день до этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский предложил Свириденко на пост главы правительства в обход конституции страны.

В МИД РФ заявили, что новое правительство Украины во главе со Свириденко окажется на «коротком поводке» у главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Также в российском ведомстве выразили уверенность, что перестановки в кабмине Украины не окажут существенного влияния на внутреннюю политику страны.

Ранее бывший депутат Рады назвал Свириденко ручной обезьянкой Ермака.