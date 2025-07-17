На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев высказался о политических силах на Украине

Медведев: власть на Украине отходит вооруженным формированиям
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Вооруженные формирования постепенно приобретают политические функции на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Вооруженные формирования приобретают не только боевые, но и политические функции, а часть этих формирований, по сути, слабо подконтрольна государству», — сказал он.

Медведев также заявил, что Запад пытается отомстить России за прошлые провалы.

16 июля Верховная рада поддержала отставку украинского кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем. За отставку проголосовал 261 депутат из 320.

За день до этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский предложил Свириденко на пост главы правительства в обход конституции страны.

В МИД РФ заявили, что новое правительство Украины во главе со Свириденко окажется на «коротком поводке» у главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Также в российском ведомстве выразили уверенность, что перестановки в кабмине Украины не окажут существенного влияния на внутреннюю политику страны.

Ранее бывший депутат Рады назвал Свириденко ручной обезьянкой Ермака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами