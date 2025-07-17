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Медведев предложил единственный способ для спасения Украины

Медведев: демилитаризация для Украины — это не наказание, а шанс не быть пешкой
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Демилитаризация спасет Украину от того, чтобы быть пешкой «в чужих кровавых геополитических игрищах». Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС.

«Демилитаризация для Украины — это не наказание, а шанс перестать быть пешкой в чужих, часто направленных против самой Украины, кровавых геополитических игрищах», — сказал политик в ответ на вопрос, могут ли критерии трех «Д» (демилитаризации, денацификации и демократизации), сформулированные для Германии на Потсдамской конференции в 1945 году, быть применены к Украине.

Медведев добавил, что обязательной частью демилитаризации является внеблоковый статус Украины. Он призвал киевские власти вместо бездумных трат на оборону направить деньги на развитие разрушенной экономики.

До этого Медведев заявил, что вооруженные формирования постепенно приобретают не только боевые, но и политические функции на Украине. Он выразил уверенность, что часть этих формирований слабо подконтрольна государству.

Ранее Медведев заявил, что Запад пытается отомстить России за прошлые провалы.

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