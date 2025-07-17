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Ермак назвал условие завершения конфликта на Украине

Глава ОП Ермак: конфликт закончится, если Трамп окажет давление на Путина
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Global Look Press

Конфликт на Украине закончится, если американский лидер Дональд Трамп будет экономически давить на Россию. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, чьи слова приводит «РБК-Украина».

По его мнению, только экономическое давление может «заставить» президента России остановиться. Ермак считает, что если Китай и Индия, являющиеся главными покупателями российской нефти, окажутся под угрозой вторичных санкций, то начнут давить на Кремль.

До этого Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что последние заявления американского лидера направлены на то, чтобы дать Украине больше оборонительных вооружений, отметила спикер.

Ранее стало известно, кто повлиял на изменение позиции Трампа по Украине.

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