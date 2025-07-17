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Стало известно, кто повлиял на изменение позиции Трампа по Украине

Telegraph: Келлог и Рубио повлияли на изменение позиции Трампа по Украине
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Brian Snyder/Reuters

Спецпредставитель США Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио сыграли ключевую роль в изменении позиции Дональда Трампа в отношении России и Украины. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По ее данным, «ястребы-республиканцы» уже несколько месяцев работали над тем, чтобы подтолкнуть Трампа к конфронтационной позиции с Москвой.

Центральную роль в этих усилиях сыграл генерал Кит Келлог, которого на время отстраняли от украинского трека в пользу Стива Уиткоффа. Как пишет газета, ситуация начала меняться в последние недели, когда основное внимание общественности в вопросе поддержки Украины было сосредоточено на сенаторе-республиканце Линдси Грэме.

По данным собеседника The Telegraph, Келлог последнее время набирал силу и вместе с Рубио они «продвигают новый подход». Госсекретарь США был одним из тех, кто повлиял на решения Трампа в отношении Украины и России. По словам источника газеты в конгрессе, хорошие отношения Рубио с Трампом позволили ему вмешаться, когда Россия в последние недели усилила свои атаки по Украине.

До этого Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдепе заявили о разочаровании Трампом ситуацией вокруг Украины.

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