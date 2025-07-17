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В Госдепе заявили о разочаровании Трампом ситуацией вокруг Украины

Спикер госдепа Брюс: Трамп недоволен позицией Путина по Украине
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Президент США Дональд Трамп недоволен действиями своего российского коллеги Владимира Путина по конфликту на Украине, он надеется на успех дипломатии, но остается реалистом. Об этом во время брифинга заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, отвечая на вопрос о том, получал ли Вашингтон сигналы от Москвы после ультиматума Трампа.

«Я бы сказала, что, пожалуй, лучше всего об этом говорят высказывания президента Трампа — они дают нам наиболее непосредственное представление о том, считает ли он ситуацию позитивной и доволен ли действиями Владимира Путина. И, конечно же, мы слышали от него, что он недоволен — я бы так это охарактеризовала», — заявила Брюс.

По ее словам, Трамп не впечатлен текущим развитием событий. Последние заявления американского лидера направлены на то, чтобы дать Украине больше оборонительных вооружений, отметила спикер.

«Но я уже говорила, что, хотя он и дипломат и всегда надеется на успех дипломатии, он также и реалист. И мир это видел, Иран это видел, а теперь и Россия видит это благодаря новым действиям президента — он терпеливый человек, но не за счет своего видения и стремления его реализовать», — резюмировала она.

До этого Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заметили, что Кремль «проигнорировал угрозу» Трампа.

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