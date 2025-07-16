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Стало известно, когда пройдет заседание Совбеза ООН по Сирии

Заседание Совета Безопасности ООН по Сирии пройдет 17 июля
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Eduardo Munoz/Reuters

Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в Сирии пройдет 17 июля. Об этом сообщается ТАСС со ссылкой на постоянное представительство арабской республики при всемирной организации.

В публикации отмечается, что традиционно встречи Совбеза во второй половине дня проводятся в 15:00 по местному времени (22:00 мск).

До этого сообщалось, что президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа совершит визит в США в сентябре.

Отмечается, что аш-Шараа также выступит на заседании ООН. Это будет первым выступлением президента Сирии во всемирной организации за 60 лет.

Временное правительство Сирии было сформировано 9 декабря 2024 года, после падения режима Башара Асада. 29 января 2025 года Народный совет, высший орган законодательной власти, был официально распущен, а Переходное правительство анонсировало выборы во Временный законодательный совет. 29 марта 2025 года первое переходное правительство завершило свою работу, его сменило второе переходное правительство. Должность премьер-министра была упразднена, а правительство возглавил президент Сирии.

Ранее над резиденцией посла США в Сирии впервые с 2012 года подняли американский флаг.

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