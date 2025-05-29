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Над резиденцией посла США в Сирии впервые с 2012 года подняли американский флаг

Спецпосланник Трампа в Сирии Баррак поднял флаг США над резиденцией в Дамаске
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Firas Makdesi/Reuters

В Дамаске прошла церемония поднятия американского флага над закрытой с 2012 года ​резиденцией посла США. Об этом сообщает агентство SANA.

В мероприятии участвовали спецпосланника США в Сирии Томас Баррак и сирийский министр иностранных дел Асаада аш-Шейбани.

По данным Associated Press, это событие свидетельствует об укреплении отношений между администрацией президента США Дональда Трампа и новым правительством Сирии. Отмечается, что Баррак не только принял участие в поднятии флага, но и встретился с президентом страны Ахмадом аль-Шараа. Также спецпосланник присутствовал на подписании соглашения между компаниями из Катара, Турции и США о реализации энергетического проекта, направленного на восстановление сирийской энергосистемы.

В феврале 2012 года США закрыли посольство в Дамаске на фоне разгорающегося вооруженного конфликта в Сирии.

24 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон решил приостановить действие санкций против Сирии для обеспечения Дамаска гуманитарной помощью. В частности, мера может поспособствовать обеспечению «электроэнергией, энергией, водой и санитарией».

До этого газета Türkiye писала, что власти Соединенных Штатов захотели вывести большую часть своего военного контингента из Сирии, планируя оставить там солдат лишь на одной военной базе в рамках символического присутствия. В публикации говорится, что главной причиной такого решения является нежелание Трампа вмешиваться в проблемы Ближнего Востока.

Ранее в минобороны Сирии назвали условие для сохранения российских военных баз.

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