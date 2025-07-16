На Украине расследуется уголовное производство в отношении вице-премьера Стефанишиной

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ведет уголовное производство в отношении вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министра юстиции Ольги Стефанишиной. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Политика Страны».

Расследование было открыто 11 июня, через неделю после того, как появилась информация о том, что компании, вероятно, имеющие отношение к бывшему супругу Стефанишиной, получают от государства в управление арестованные ранее активы.

НАБУ подозревает Стефанишину в злоупотреблении служебным положением. Ей может грозить до шести лет лишения свободы.

14 июля сообщалось, что национальная полиция и прокуратура Украины проводят обыски в компаниях министерства здравоохранения, которые незаконно завладели десятками миллионов гривен.

11 июля стало известно о проведении обысков у главы украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина, который после мобилизации был направлен на передовую в Харьковской области.

Ранее на Украине по делу о коррупции задержали родственника бизнес-партнера Зеленского.