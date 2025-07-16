Медведев прокомментировал удар Израиля по Сирии

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос РИА Новости, разочарован ли Запад в Израиле после того, как израильская армия (ЦАХАЛ) ударила по Дамаску.

Экс-президент РФ задал встречный вопрос.

«Нынешний сирийский режим «хороший» или они террористы? Запад, в том числе Вашингтон, счел их «хорошими» и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил Генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист? Страшно подумать, а вдруг они все?» — сказал Медведев.

Он напомнил, что США нанесли удары по ядерным объектам Ирана, Израиль пытался ликвидировать иранского президента, а сейчас бомбит сектор Газа и Сирию, при этом новый сирийский режим уничтожает своих граждан.

Сегодня Армия обороны Израиля атаковала центр Дамаска, исполнив угрозу нанести «болезненные удары», если власти Сирии не прекратят нападки на друзскую общину на юге страны. Израиль также готовит наземную операцию и обещает защищать друзов, которые конфликтуют последние месяцы с правительством Сирийской Республики. В чем причины этого конфликта и кто такие друзы, за которых вступились израильские военные, — в материале «Газеты.Ru».

Накануне канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху предупреждала, что Израиль нанесет удар по сирийским вооруженным силам в ответ на их атаки на друзские поселения в провинции Сувейда. Израиль подчеркнул, что действия властей Сирии против друзов являются нарушением политики демилитаризации, принятой ранее и предусматривающей недопущение ввода вооруженных сил в южные районы Сирии.

Ранее администрация Трампа призвала Израиль прекратить удары по Сирии.