Израиль готов нанести удар по ВС Сирии в ответ на их действия в Сувейде

Власти Израиля приказали нанести удар по ВС Сирии после их действий в Сувейде

Израиль нанесет удар по сирийским вооруженным силам в ответ на их атаки на друзские поселения в провинции Сувейда. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает РИА Новости.

Израиль подчеркнул, что действия властей Сирии против друзов являются нарушением политики демилитаризации, принятой ранее и предусматривающей недопущение ввода вооруженных сил в южные районы Сирии. Действия Сирии представляют угрозу для Израиля, отметили в офисе Нетаньяху.

13 июля вооруженные формирования напали на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта дорога, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирных граждан в бой с боевиками вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе столкновений были уничтожены более 30 человек и более 100 получили ранения. Кроме того, 20 бойцов сил переходного сирийского правительства получили несовместимые с жизнью ранения.

В мае сообщалось, что Израиль и Сирия провели несколько раундов непубличных переговоров по урегулированию двусторонних отношений. Не менее одной встречи состоялось в занятой израильскими войсками сирийской провинции Эль-Кунейтра.

Позднее глава сил внутренней безопасности южносирийской провинции Эс-Сувейда Ахмед ад-Далати категорически опроверг информацию о своем участии в прямых контактах с Израилем.

Ранее Дамаск мобилизовал силы армии против боевиков.