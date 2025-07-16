Администрация Трампа призвала Израиль прекратить удары по Сирии

N12: администрация Трампа призвала Израиль не наносить удары по Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Израилю с просьбой прекратить удары по Сирии. Об этом со ссылкой на источники сообщает израильский телеканал N12.

«Администрация Трампа обратилась к Израилю с просьбой прекратить атаки в Сирии», — говорится в сообщении телеканала.

Американский высокопоставленный чиновник также сообщил N12, что Белый дом призывает стороны начать диалог для снижения напряженности.

Госсекретарь Марко Рубио в среду заявил, что США выражают озабоченность израильскими ударами в Сирии, этот вопрос был обсужден с «заинтересованными сторонами».

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала комплекс зданий сирийского генерального штаба в районе Дамаска. Отмечалось, что целью удара был вход на территорию комплекса.

Накануне канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщала, что Израиль нанесет удар по сирийским вооруженным силам в ответ на их атаки на друзские поселения в провинции Сувейда. Израиль подчеркнул, что действия властей Сирии против друзов являются нарушением политики демилитаризации, принятой ранее и предусматривающей недопущение ввода вооруженных сил в южные районы Сирии.

Ранее Дамаск мобилизовал силы армии против боевиков.