На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предостерегли ВСУ от попытки ударить по Москве и Петербургу

Депутат Белик: удары ВСУ по Москве вынудят РФ идти на более радикальные меры
true
true
true
close
Depositphotos

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по Москве и Санкт-Петербургу вынудят РФ идти на более радикальные ответные меры. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Все, кто стоял под Москвой, затем увидели русские войска в своей столице», — отметил он.

По словам Белика, возможные удары по российским мегаполисам уж точно не усадят Россию за стол переговоров, а наоборот, вынудят на более радикальные ответные меры.

«Такова сущность русского характера, которая не изменилась за тысячелетия», — подчеркнул депутат.

При этом, по мнению парламентария, президент США Дональд Трамп может этого и не знать, а украинский лидер Владимир Зеленский не хочет это помнить.

Белик уточнил, что источники, которые заявляют о теме разговора главы Белого дома с его украинским коллегой, тоже не заслуживают доверия, так как не раз «напускали дыму» в интересах политических кругов Запада.

«Я считаю, что мы очень гуманно ведем боевые действия на территории Украины, но это не означает, что нас не могут вынудить пересмотреть эту позицию», — добавил депутат.

До этого британская газета Financial Times сообщила, что Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского нанести удары дальнобойным оружием по Москве и Петербургу. В Белом доме публикацию опровергли: пресс-секретарь президента США заявила, что он «просто задал вопрос» о возможности таких атак. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп оценил возможность заключить сделку по Украине за 50 дней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами