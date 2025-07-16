В Госдуме предостерегли ВСУ от попытки ударить по Москве и Петербургу

Депутат Белик: удары ВСУ по Москве вынудят РФ идти на более радикальные меры

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по Москве и Санкт-Петербургу вынудят РФ идти на более радикальные ответные меры. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Все, кто стоял под Москвой, затем увидели русские войска в своей столице», — отметил он.

По словам Белика, возможные удары по российским мегаполисам уж точно не усадят Россию за стол переговоров, а наоборот, вынудят на более радикальные ответные меры.

«Такова сущность русского характера, которая не изменилась за тысячелетия», — подчеркнул депутат.

При этом, по мнению парламентария, президент США Дональд Трамп может этого и не знать, а украинский лидер Владимир Зеленский не хочет это помнить.

Белик уточнил, что источники, которые заявляют о теме разговора главы Белого дома с его украинским коллегой, тоже не заслуживают доверия, так как не раз «напускали дыму» в интересах политических кругов Запада.

«Я считаю, что мы очень гуманно ведем боевые действия на территории Украины, но это не означает, что нас не могут вынудить пересмотреть эту позицию», — добавил депутат.

До этого британская газета Financial Times сообщила, что Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского нанести удары дальнобойным оружием по Москве и Петербургу. В Белом доме публикацию опровергли: пресс-секретарь президента США заявила, что он «просто задал вопрос» о возможности таких атак. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп оценил возможность заключить сделку по Украине за 50 дней.