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Зеленский назвал главное различие между Байденом и Трампом

Зеленский: Байден не смог завершить конфликт на Украине, а Трамп сможет
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Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что экс-президент США не смог завершить конфликт Москвы и Киева, но действующий глава государства Дональд Трамп сможет это сделать. Его слова приводит Newsmax.

Зеленский подчеркнул, что не хочет никого критиковать и поблагодарил Вашингтон за поддержку. Он напомнил, что она продолжается до сих пор.

«Но президент Байден не смог закончить эту войну. Я уверен, что президент Трамп сможет это сделать. Я думаю, что это будет главная разница», — сказал Зеленский.

В том же интервью Владимир Зеленский посетовал, что действующий президент США Дональд Трамп не оказывает Киеву помощь в том объеме, как это делал его предшественник Джо Байден. Он признался, что поднимал этот вопрос в беседах с Дональдом Трампом.

До этого бывший президент США Джо Байден заявил, что во время своей каденции дал Украине все необходимое для обеспечения независимости. Он рассказал, что стремился избежать перспективы новой мировой войны, и ему удалось это сделать.

Ранее экс-премьер России назвал общие черты Путина и Трампа.

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