В Кремле оценили слова Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ

Песков: Армения хочет выйти из ОДКБ и хочет в ШОС, их политика разновекторная

Кремль считает внешнеполитический курс Армении «разновекторным» на фоне заявлений о возможном выходе из ОДКБ и интересе к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьера Никола Пашиняна, передает РИА Новости.

«Решение о статусе в ОДКБ — суверенное дело Армении. Но при этом они интересуются ШОС. То есть ведут разновекторную политику, как им кажется», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в максимальном взаимодействии с Ереваном как в двустороннем формате, так и в рамках международных объединений.

16 июля Пашинян заявил, что выход Армении из ОДКБ вероятнее заморозки участия в объединении. При этом премьер Армении отметил, что имеет прозрачные и искренние отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее в Госдуме оценили слова Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ.