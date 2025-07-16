На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пашинян заявил, что отношения России и Армении не станут хуже

Пашинян: отношения между Россией и Арменией не будут хуже, чем были раньше
true
true
true
close
Roman Naumov/Picvario Media/Global Look Press

Отношения между Россией и Арменией сегодня находятся на этапе трансформации, однако они не ухудшатся. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

«Моя оценка в том, что отношения Армении и РФ не будут никогда такими, какими были прежде», — подчеркнул он, отметив, что связи между странами не будут хуже, чем были раньше.

По словам главы кабмина Армении, в отношениях между Москвой и Ереваном при этом происходят трансформации.

Кроме того, в среду Пашинян заявил, что имеет прозрачные и искренние отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

15 января министр обороны республики Сурен Папикян заявлял, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне. Он подчеркнул, что Армения де-факто не принимает никакого участия в ОДКБ, но республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Армения прошли стадию недоверия друг к другу и обид.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами