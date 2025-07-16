Пашинян заявил, что отношения России и Армении не станут хуже

Пашинян: отношения между Россией и Арменией не будут хуже, чем были раньше

Отношения между Россией и Арменией сегодня находятся на этапе трансформации, однако они не ухудшатся. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

«Моя оценка в том, что отношения Армении и РФ не будут никогда такими, какими были прежде», — подчеркнул он, отметив, что связи между странами не будут хуже, чем были раньше.

По словам главы кабмина Армении, в отношениях между Москвой и Ереваном при этом происходят трансформации.

Кроме того, в среду Пашинян заявил, что имеет прозрачные и искренние отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

15 января министр обороны республики Сурен Папикян заявлял, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне. Он подчеркнул, что Армения де-факто не принимает никакого участия в ОДКБ, но республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Армения прошли стадию недоверия друг к другу и обид.