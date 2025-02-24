Стало известно, когда откроют участок трассы М-12 до Екатеринбурга

Участок трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга планируется открыть к концу июня 2025 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает пресс-служба правительства.

Он назвал темп работы по продлению трассы «неплохим». Хуснуллин также напомнил, что погодные условия оказали сильное влияние на скорость работ.

«В прошлом году были сильные дожди, местами размыло дорогу, не могли довозить песок, щебень. Но к концу июня настроены подготовить трассу к открытию», — сказал он.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что в России на сегодняшний день только две дороги, на которых возможно установить ограничение скорости до 150 км/ч — это трассы М-1 до Минска и М-12 до Казани.

В Госдуме подготовили обращение к начальнику ГУ ГИБДД МВД РФ Михаилу Черникову, в котором просят повысить разрешенную скорость до 150 км/ч на тех скоростных трассах, которые отвечают требованиям безопасности, типа М11 «Нева» или М12 «Восток. По мнению авторов инициативы, повышение порога максимальной скорости позволит сократить пробки и будет способствовать экономическому развитию регионов.

Ранее трасса М-12 была продлена до Екатеринбурга в 2025 году.