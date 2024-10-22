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В России спрогнозировали повышение доступности отечественного автопрома из-за утильсбора

Депутат Гарин: отечественные автомобили станут доступнее из-за утильсбора

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Sebastian Geisler/imago stock&people/Global Look Press

Утилизационный сбор в России может способствовать повышению доступности отечественного автопрома для местных жителей. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, депутат фракции «Единая Россия» Олег Гарин, передает Дума ТВ.

Он отметил, что повышение этого показателя позволит развивать в стране автомобильную промышленность. При этом депутат уточнил, что утильсбор распространяется на те машины, которые не производятся на территории России.

«Мы ведь говорим сегодня нашим же китайским друзьям: ребята, приходите, пожалуйста, вот вам завод, давайте, организовывайте промышленную сборку. То есть там, где опять же будут работать наши граждане, где мы тоже будем видеть те новые технологии и в целом в дальнейшем применять. Если мы не сохраним своего автомобильного строения, то нам будет очень сложно потом», — сказал Гарин.

13 сентября была утверждена долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора для автомобилей до 2030 года. Утильсбор на автомобильную технику и прицепы будет проиндексирован с 1 октября этого года: на первом этапе ставка вырастет на 70–85%, а затем будет корректироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года.

Директор по связям с общественностью концерна «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский до этого говорил, что повышение ставок утильсбора в России не повлияет на ценообразование Lada.

Ранее автоэксперт оценил, какие машины подорожают после повышения утильсбора.

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