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Стало известно, сколько зарплат нужно россиянину для покупки автомобиля

«Авто.ру»: для покупки Hyundai Solaris россиянину требуется 17 зарплат
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Lada

В России снизился индекс доступности автомобилей с пробегом, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Авто.ру» и платформы hh.ru. Это означает, что накопить на подержанную машину стало проще.

«По итогам первой половины 2025 года для покупки подержанной Lada Vesta россиянину требуется 14 зарплат, а для б/у Hyundai Solaris — более 17 зарплат», — говорится в сообщении.

В основу расчетов легли среднерыночные цены на подержанные модели Lada Vesta и Hyundai Solaris с пробегом не более 200 тыс. км, не более чем у трех владельцев, и медианная зарплата, указанная в вакансиях на hh.ru.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.

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