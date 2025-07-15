На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз ввел новые санкции против России

Евросоюз ввел санкции против девяти физлиц и шести организаций из России
true
true
true
close
Reuters

Евросоюз ввел новые антироссийские санкции против девяти физических лиц и шести организаций по причине «дестабилизирующей деятельности». Об этом говорится на сайте организации.

Под санкции подпали ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» и Ассоциация журналистов БРИКС, Центр геополитических экспертиз и 841-й отдельный центр РЭБ Балтийского флота. Помимо этого, в санкционном перечне оказались несколько военнослужащих, блогер с гражданством Австралии и России и два гражданина Молдавии.

Помимо этого под внимание европейцев попал Фонд борьбы с несправедливостью, основанный Евгением Пригожиным в марте 2021 года. Организация участвовала в многочисленных информационных операциях против Украины и Франции, в частности запустила кампанию с обвинением французских военных в похищении детей из Нигера.

Перечисленным лицам, которых отправили под санкции ЕС, запрещено ездить в страны — члены объединения. Санкции предусматривают заморозку активов на территории ЕС.

До этого сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не смогли достичь соглашения по 18-му пакету санкций против России из-за Словакии. По ее словам, главы МИД ЕС были очень близки к тому, чтобы убедить Словакию в необходимости санкций.

Ранее Эстония пригрозила заблокировать новый пакет санкций против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами