Евросоюз ввел новые санкции против России

Евросоюз ввел санкции против девяти физлиц и шести организаций из России

Евросоюз ввел новые антироссийские санкции против девяти физических лиц и шести организаций по причине «дестабилизирующей деятельности». Об этом говорится на сайте организации.

Под санкции подпали ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» и Ассоциация журналистов БРИКС, Центр геополитических экспертиз и 841-й отдельный центр РЭБ Балтийского флота. Помимо этого, в санкционном перечне оказались несколько военнослужащих, блогер с гражданством Австралии и России и два гражданина Молдавии.

Помимо этого под внимание европейцев попал Фонд борьбы с несправедливостью, основанный Евгением Пригожиным в марте 2021 года. Организация участвовала в многочисленных информационных операциях против Украины и Франции, в частности запустила кампанию с обвинением французских военных в похищении детей из Нигера.

Перечисленным лицам, которых отправили под санкции ЕС, запрещено ездить в страны — члены объединения. Санкции предусматривают заморозку активов на территории ЕС.

До этого сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не смогли достичь соглашения по 18-му пакету санкций против России из-за Словакии. По ее словам, главы МИД ЕС были очень близки к тому, чтобы убедить Словакию в необходимости санкций.

Ранее Эстония пригрозила заблокировать новый пакет санкций против России.