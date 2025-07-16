Бывший адвокат Эпштейна высказался о связи Трампа с делом финансиста

Президент США Дональд Трамп никак не связан со скандалом вокруг финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом в интервью газете The Wall Street Journal заявил бывший адвокат Эпштейна Алан Дершовиц.

По его словам, американский лидер прекратил общение с финансистом еще до первого президентского срока.

«Открытые данные свидетельствуют, что Эпштейн и господин Трамп познакомились много лет назад. Эти отношения прекратились, когда господин Трамп, судя по всему, запретил Эпштейну появляться в (своей резиденции — прим. ред.) Мар-а-Лаго задолго до того, как стал президентом», — заявил Дершовиц.

По его словам, ничего неподобающего или даже неоднозначного со стороны президента США не было замечено. Адвокат выразил уверенность, что Эпштейн никогда не работал на разведку, несмотря на слухи о том, что он якобы был агентом «Моссада».

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. Также СМИ утверждают, что Эпштейн возил несовершеннолетних девушек на свой личный остров.

Позже в США начали публиковать списки лиц, причастных к делу финансиста. При этом Трамп заявил, что документы, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна — выдумка демократов.

Ранее Трамп назвал дело Эпштейна скучным.