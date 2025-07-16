Трамп назвал дело Эпштейна скучным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не понимает интереса общественности к делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не понимаю, почему они так заинтересованы... Он никогда не играл большой роли. Я не понимаю этого интереса и увлечения», — отметил глава Белого дома.

По мнению Трампа, дело Эпштейна «довольно скучное». Однако президент США заявил, что не возражает против раскрытия «подтвержденной информации».

15 июля стало известно, что Эпштейн нанимал частных детективов для слежки за сотрудниками ФБР во время расследования дела о его связях с несовершеннолетними.

Финансист обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. Также СМИ утверждают, что Эпштейн возил несовершеннолетних девушек на свой личный остров для тех же целей.

Ранее Маск призвал Трампа выполнить обещание и опубликовать файлы Эпштейна.