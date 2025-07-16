В Кремле ответили на вопрос о следующем разговоре Путина и Трампа

Песков: телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

Очередной телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом пока не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

«Пока нет», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля добавил, что при необходимости телефонный разговор Путина и Трампа может быть очень быстро организован.

15 июля Трамп высказался о возможной встрече с Путиным. Он заявил, что она может состояться, но все зависит от дальнейших действий со стороны Москвы. Глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что «разочарован президентом Путиным».

Американский лидер добавил, что «решил множество войн» за последние три месяца, но, несмотря на предпринятые усилия, так и не смог завершить конфликт на Украине. При этом он отметил, что это конфликт не его, а экс-президента США Джо Байдена.

Ранее в Кремле высказались об ужесточении риторики Трампа в отношении РФ.