Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин запустил новые металлургические объекты в трех регионах

Путин по видеосвязи дал старт работе металлургических объектов в трех регионах

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии запуска новых металлургических объектов в Нижегородской и Челябинской областях, а также в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости.

Торжественное мероприятие было приурочено к Дню металлурга. В текущем году данный профессиональный праздник будут отмечать 21 июля.

«Наша горно-металлургическая индустрия сегодня — это крупные заводы и комбинаты, мощная научно-технологическая база и, конечно, это крепкие традиции и семейные династии», — сказал глава государства в ходе мероприятия.

По его словам, сейчас в отрасли работают сотни тысяч высококвалифицированных специалистов. В то же время российский лидер обратил внимание, что в 2023 году РФ заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля. Кроме того, страна оказалась на втором и третьем местах среди всех государств по выпуску алюминия и производству титановой продукции соответственно.

В материале отмечается, что во время мероприятия президент дал старт вводу в эксплуатацию доменной печи №5 на Енакиевском металлургическом заводе в ДНР и одобрил запуск нескольких печей на предприятии «Русполимет» в Нижегородской области. В Челябинской области, в свою очередь, начал работу комплекс по выпуску сухого коксующегося угля на Магнитогорском металлургическом комбинате.

Ранее Путин рассказал о роли металлургии в развитии страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами