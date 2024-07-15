Путин запустил новые металлургические объекты в трех регионах

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии запуска новых металлургических объектов в Нижегородской и Челябинской областях, а также в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости.

Торжественное мероприятие было приурочено к Дню металлурга. В текущем году данный профессиональный праздник будут отмечать 21 июля.

«Наша горно-металлургическая индустрия сегодня — это крупные заводы и комбинаты, мощная научно-технологическая база и, конечно, это крепкие традиции и семейные династии», — сказал глава государства в ходе мероприятия.

По его словам, сейчас в отрасли работают сотни тысяч высококвалифицированных специалистов. В то же время российский лидер обратил внимание, что в 2023 году РФ заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля. Кроме того, страна оказалась на втором и третьем местах среди всех государств по выпуску алюминия и производству титановой продукции соответственно.

В материале отмечается, что во время мероприятия президент дал старт вводу в эксплуатацию доменной печи №5 на Енакиевском металлургическом заводе в ДНР и одобрил запуск нескольких печей на предприятии «Русполимет» в Нижегородской области. В Челябинской области, в свою очередь, начал работу комплекс по выпуску сухого коксующегося угля на Магнитогорском металлургическом комбинате.

Ранее Путин рассказал о роли металлургии в развитии страны.