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Лукашенко назначил своему сыну Николаю стипендию для одаренных детей

Лукашенко подписал указ о назначении сыну Николаю стипендии для одаренных детей
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Сергей Гунеев/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение, согласно которому его сын Николай продолжит получать стипендию для одаренных детей. Об этом сообщает белорусское издание Reformation.

«Коля Лукашенко по решению отца продолжит получать специальную стипендию», — сказано в публикации.

Из подписанного документа следует, что на второй семестр 2024/25 учебного года третьекурснику Белорусского государственного университета (БГУ) Николаю Лукашенко назначена стипендия в размере около 229 белорусских рублей (около 5,5 тыс. руб.).

На первый семестр показатель, согласно январскому решению главы государства, составит 221,88 руб. (около 5300 руб.), напомнили журналисты. Они отметили, что сын Лукашенко регулярно получает стипендию для одаренных детей с тех пор, как поступил в БГУ.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Николай Лукашенко назвал себя абсолютной копией отца. Молодой человек признался, что он читает разные источники информации, чтобы сформировать объективное мнение по разным вопросам, и заверил, что никогда не будет молчать, если в чем-то уверен.

В январе Александр Лукашенко заявил, что его дети не представляют себя президентами даже в кошмарах. По его словам, кадровый резерв будущих руководителей страны составляют «нынешние губернаторы, нынешние министры, руководители палат парламентов, высшие должностные лица», а не его два сына.

Ранее Лукашенко рассказал, какой пример подает своим детям.

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