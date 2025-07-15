Дамаск мобилизовал силы армии против боевиков

Подразделения сирийской армии и министерства внутренних дел Сирии начали продвижения к центру города Сувейда на юге страны, преследуя незаконные вооруженные формирования. Об этом заявил глава службы внутренней безопасности в провинции Сувейда, бригадный генерал Ахмад ад-Даллати, передает SANA.

Отмечается, что ввод войск в центр города направлен на защиту мирных жителей и восстановление порядка.

Генерал также заявил о введении комендантского часа в Сувейде, начиная с 8:00 утра 15 июля (время совпадает с московским). Ад-Даллати призвал население оставаться в своих домах и не допускать того, чтобы члены бандгрупп, действующие вне закона, использовали жилые здания в качестве позиций для борьбы с государственными силами.

13 июля вооруженные бандформирования напали на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта дорога, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирных граждан в бой с боевиками вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе столкновений были уничтожены более 30 человек и более 100 получили ранения. Кроме того, 20 бойцов сил переходного сирийского правительства получили несовместимые с жизнью ранения.

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