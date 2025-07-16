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Шойгу посчитал нелепым создание спецтрибунала по Украине

Шойгу назвал создание спецтрибунала по Украине нелепым и кощунственным
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Алексей Никольский/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу высказал недовольство по поводу создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, назвав эту инициативу «нелепой и кощунственной». В интервью «Коммерсанту» он отметил, что Совет Европы не обладает полномочиями для учреждения подобных органов или определения актов агрессии.

Шойгу подчеркнул, что среди западных экспертов в области международного права уже высказываются серьезные сомнения относительно легитимности и эффективности данного спецтрибунала, который не имеет полномочий на аресты или осуждения. Кроме того, он отметил, что среди инициаторов создания этой структуры уже наблюдаются значительные разногласия касательно финансирования.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании документов для ратификации «соглашения о создании специального трибунала по агрессии России против Украины». Он напомнил, что соглашение было подписано между Украиной и Советом Европы. Теперь оно должно быть оперативно ратифицировано, чтобы начать процесс создания трибунала. Украинский лидер также поручил как можно быстрее проработать и внести на рассмотрение Верховной рады необходимые законодательные изменения.

Ранее в Совбезе высказались о планах ЕС по трибуналу против России.

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