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Зеленский подписал документы по соглашению о трибунале против России

Зеленский подписал документы для ратификации соглашения о трибунале по России
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Jaimi Joy/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале о подписании документов для ратификации «соглашения о создании специального трибунала по агрессии России против Украины».

Зеленский напомнил, что соглашение было подписано между Украиной и Советом Европы. Теперь оно должно быть оперативно ратифицировано, чтобы начать процесс создания трибунала. Украинский лидер также поручил как можно быстрее проработать и внести на рассмотрение Верховной рады необходимые законодательные изменения.

26 июня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в соцсети X, что создание трибунала по Украине Советом Европы и Киевом должно включать расследование действий Зеленского, экс-президента США Джо Байдена и представителей Евросоюза.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет рассматривать присоединение стран к трибуналу Совета Европы и Украины как враждебный демарш. Дипломат также указала, что работа и решения этого органа для России будут ничтожны.

Ранее глава СК предложил создать «Нюрнбергский трибунал» для украинских преступников.

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