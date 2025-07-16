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В США выразили озабоченность ударами Израиля по Сирии

Рубио: США озабочены израильскими ударами в Сирии
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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

США выражают озабоченность израильскими ударами в Сирии, этот вопрос был обсужден с «заинтересованными сторонами». Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, передает Fox News.

«Мы занимаемся этим вопросом прямо сейчас. Я только что говорил по телефону с заинтересованными сторонами, которые серьезно обеспокоены происходящим... мы очень озабочены», — сказал госсекретарь.

Рубио добавил, что США хотят, чтобы боевые действия прекратились.

До этого Армия обороны Израиля атаковала комплекс зданий сирийского генерального штаба в районе Дамаска. Отмечалось, что целью удара был вход на территорию комплекса. Удар по генштабу был нанесен на фоне обострения ситуации на юге Сирии, где происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, в защиту которых выступает израильское государство.

Помимо этого, Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по городу Дераа на юге Сирии.

Накануне канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщала, что Израиль нанесет удар по сирийским вооруженным силам в ответ на их атаки на друзские поселения в провинции Сувейда. Сообщалось также, что действия властей Сирии против друзов являются нарушением политики демилитаризации, принятой ранее и предусматривающей недопущение ввода вооруженных сил в южные районы Сирии.

Ранее Дамаск мобилизовал силы армии.

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