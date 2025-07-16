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В МИД РФ прокомментировали атаку Израиля по Дамаску

Захарова: российские дипломаты не пострадали при ударах Израиля по Дамаску
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Российские дипломаты не пострадали в результате ракетных ударов Израиля по Дамаску. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Нет», — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала комплекс зданий сирийского генерального штаба в районе Дамаска. Отмечалось, что целью удара был вход на территорию комплекса.

Накануне канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщала, что Израиль нанесет удар по сирийским вооруженным силам в ответ на их атаки на друзские поселения в провинции Сувейда. Израиль подчеркнул, что действия властей Сирии против друзов являются нарушением политики демилитаризации, принятой ранее и предусматривающей недопущение ввода вооруженных сил в южные районы Сирии.

Ранее Израиль провел военную операцию в пригороде Дамаска.

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