Израиль провел военную операцию в пригороде Дамаска Яфур — в 10 км от столицы Сирии. Об этом пишет ливанское издание Al Mayadeen.

Целью израильских сил была бывшая база Республиканской гвардии Сирии. Операция сил спецназа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на объекте продлилась пять часов. Еврейские военные высадились на сирийскую территорию с трех вертолетов, провели поисковую операцию и сразу же покинули Сирию. Что именно было целью поисков, не уточняется.

Сообщается, что еще один израильский отряд проник в деревню Сайсун в районе бассейна реки Ярмук на западе сирийской провинции Дераа на шести военных автомобилях, три из которых посетили бывшие позиции сирийской армии недалеко от деревни Айн-Дхакар в бассейне Ярмука.

Со среды, 26 июня, Израиль проводит специальную операцию на юге Сирии. За время ее проведения израильские военные арестовали несколько человек.

Ранее в Дамаске признали ведение непрямых переговоров с Израилем.