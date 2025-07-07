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В России построят первый кластер предприятий цветной и черной металлургии

Китай поможет построить кластер новейших предприятий в Челябинской области
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Александр Костин/РИА «Новости»

В Челябинской области при содействии китайских компаний построят кластер промышленных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

Отмечается, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер, директор компании «Смарт Элемент» Дмитрий Говоров и президент CM PEACE (DALIAN) LIMITED (Китай) Цзи Чуньхуэй подписали меморандум о строительстве кластера промышленных предприятий на стенде Челябинской области в первый день Международной промышленной выставки «Иннопром».

Стороны договорились об общей работе по строительству первого в России промышленного комплекса с предприятиями цветной и черной металлургии, химии и энергетики. Кластер уже получил название «Смарт Элемент».

В рамках кластера будет построен современный медеплавильный завод производительностью 430 тысяч тонн меди в год. При этом работоспособность и экологическая безопасность на всех этапах производства будет обеспечена интеллектуальной платформой управления.

Говоров заявил, что производство будет безопасным, экологичным и высокопродуктивным.

Ранее Путин высказался об интересе бизнеса к китайскому рынку.

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