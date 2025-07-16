Стало известно, кто готов управлять транспортным коридором между Арменией и Азербайджаном

Ереван получил от США предложение по управлению транспортным коридором между территориями Армении и Азербайджана. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Сейчас, на данный момент это американское предложение и мы обсуждаем это предложение. Мы в нем заинтересованы, но пока у нас нет согласованности по этому вопросу. Может быть достигнута такая согласованность? Да, может», — сказал он.

Также Пашинян заявил, что армянские власти не исключают, что для управления транспортной инфраструктурой в рамках мирного соглашения с Азербайджаном придется создать частную компанию.

10 июля Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в столице ОАЭ Абу-Даби.

По итогам встречи политики условились продолжать диалог, а также укреплять доверие между Ереваном и Баку. Алиев и Пашинян, следует из пресс-релиза, согласились с тем, что переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации отношений.

Ранее в Армении оценили заявление Эрдогана о позиции Еревана по Зангезурскому коридору.