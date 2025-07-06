В Армении оценили заявление Эрдогана о позиции Еревана по Зангезурскому коридору

Позиция Армении в вопросе разблокирования транспортных путей основана на принципах национальной юрисдикции над коммуникациями. Об этом агентству «Арменпресс» заявила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян, комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Зангезурском коридоре.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Армения заинтересована в расширении региональной взаимосвязанности и в экономическом развитии. По ее словам, Ереван подтвердил данную позицию, предлагая инициативу «Перекресток мира» и другие идеи.

«По нашему мнению, они (предложения — «Газета.Ru») могут обеспечить взаимовыгодные результаты как для стран региона, так и для партнеров, заинтересованных в развитии сети коммуникаций с более широкой географией», — сказала Бадалян.

Накануне Эрдоган заявил, что Турция рассматривает Зангезурский коридор как ключевой элемент геополитической и геоэкономической трансформации, и его открытие станет «стратегическим» событием.

Глава государства отметил, что Азербайджан настаивает на создании так называемого Зангезурского транспортного коридора, который должен соединить его основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. Однако в Ереване не согласны с этой идеей и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении, подчеркнул президент Турции.

Ранее Турцию и Азербайджан заподозрили в подготовке к операции против Армении.