Пашинян: управление транспортным коридором с Баку могут поручить частнику

Пашинян: для управления транспортным коридором с Баку могут создать компанию

Армянские власти не исключают, что для управления транспортной инфраструктурой в рамках мирного соглашения с Азербайджаном придется создать частную компанию, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает ТАСС.

«Обсуждается создание какой-то компании, которая привлечет инвестиции <...>. В этом контексте речь идет о создании транспортных путей, газовых, энергетических или электрических инфраструктур и так далее», — рассказал глава армянского правительства.

Он отметил, что в понимании Еревана это юридическое лицо должно быть собственностью Армении.

10 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в столице ОАЭ Абу-Даби.

По итогам встречи политики условились продолжать диалог, а также укреплять доверие между Ереваном и Баку. Алиев и Пашинян, следует из пресс-релиза, согласились с тем, что переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации отношений.

Ранее в Армении оценили заявление Эрдогана о позиции Еревана по Зангезурскому коридору.