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Министр энергетики РФ Цивилев посетит бизнес-форум в Пекине

Министр энергетики России Цивилев отправится в КНР на бизнес-форум
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Илья Питалев/РИА Новости

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев посетит российско-китайский бизнес-форум в Пекине в среду. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Цивилева, он в рамках форума встретится со своим коллегой – с руководителем Главного энергетического управления Китая. Также российский министр посетит ряд предприятий.

«Крупные китайские компании, которые работают в ТЭК (топливно-энергетический комплекс. — «Газета.Ru»), поддерживают активные контакты с нашими компаниями, с министерством энергетики. Поступил ряд предложений посетить эти компании, посмотреть, как они работают, какие у них есть достижения, и я несомненно этим воспользуюсь», — поделился Цивилев.

До этого Цивилев сообщал, что Россия обсуждает с отдельными странами вопрос перевода платежей за уголь в национальные валюты.

По словам Цивилева, у РФ есть большой прогресс по данному вопросу.

На Западе признали важность угля для мировой энергетики, поскольку этот ресурс обеспечивает порядка трети мировой генерации электроэнергии. Самое грязное ископаемое топливо продолжает стабильно добываться и использоваться в мире, несмотря на все программы по декарбонизации.

Ранее российская угольная отрасль вновь оказалась перед угрозой роста налоговой нагрузки.

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