Российская угольная отрасль вновь оказалась перед угрозой роста налоговой нагрузки

Минфин РФ может снова увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угля в целях компенсации выпавших доходов федерального бюджета после отмены курсовой экспортной пошлины. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как именно будет устроен механизм повышения НДПИ, пока непонятно, отмечает издание. Комментариев от угольных компаний не поступало.

За последние несколько лет в России уже несколько раз повышали налоговую нагрузку на угольщиков. Так, в 2022-м поступления налогов от отрасли выросли в два раза и составили 360 млрд рублей.

В 2023 году повышался НДПИ для антрацита, коксующегося и энергетического угля. Мера носила временный характер и действовала в период с 1 января по 31 марта. Ожидалось, что это позволит привлечь в бюджет дополнительных 30 млрд рублей.

Осенью уголь вместе с другими товарами был обложен экспортной пошлиной в размере 4–7% в зависимости от курса рубля.

В декабре стало известно о планах Китая вернуть импортные пошлины на российский уголь.

Ранее России предрекли снижение добычи угля.