Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российская угольная отрасль вновь оказалась перед угрозой роста налоговой нагрузки

«Коммерсантъ»: Минфин РФ допустил новое увеличение НДПИ для угля

close
100%
Depositphotos

Минфин РФ может снова увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угля в целях компенсации выпавших доходов федерального бюджета после отмены курсовой экспортной пошлины. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как именно будет устроен механизм повышения НДПИ, пока непонятно, отмечает издание. Комментариев от угольных компаний не поступало.

За последние несколько лет в России уже несколько раз повышали налоговую нагрузку на угольщиков. Так, в 2022-м поступления налогов от отрасли выросли в два раза и составили 360 млрд рублей.

В 2023 году повышался НДПИ для антрацита, коксующегося и энергетического угля. Мера носила временный характер и действовала в период с 1 января по 31 марта. Ожидалось, что это позволит привлечь в бюджет дополнительных 30 млрд рублей.

Осенью уголь вместе с другими товарами был обложен экспортной пошлиной в размере 4–7% в зависимости от курса рубля.

В декабре стало известно о планах Китая вернуть импортные пошлины на российский уголь.

Ранее России предрекли снижение добычи угля.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами