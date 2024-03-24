На Западе признали важность угля для мировой энергетики

На Западе вынуждены признать, что уголь, самое грязное ископаемое топливо, продолжает стабильно добываться и использоваться в мире, несмотря на все программы по декарбонизации. Об этом пишет Bloomberg .

По данным экспертов, хотя в развитых странах потребление угля и снижается, в Китае, Индии и других развивающихся государствах спрос на этот энергоресурс по-прежнему высок. Уголь обеспечивает порядка трети мировой генерации электроэнергии.

Как отмечает издание, новые угольные электростанции продолжают строиться в Азии на фоне роста энергопотребления. В 2022 году только Китай, Индия и Индонезия запустили угольные мощности на 59 ГВт и возобновили проекты еще на 131 ГВт.

«Вы видите в Азии спрос и развертывание угольных электростанций, особенно в Индии — уголь никуда не денется в ближайшее время», — заявил изданию глава австралийской угледобывающей компании New Hope Роб Бишоп.

До этого стало известно, что российский уголь теряет позиции на азиатском рынке из-за низких цен

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