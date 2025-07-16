Примаков назвал несправедливым решение закрыть Русский дом в Азербайджане

Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал решение закрыть Русский дом в Азербайджане несправедливым и неправильным, однако предостерег от жесткого эмоционального ответа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обида за то, что закрыли Русский дом, безусловно, есть. Это несправедливо и неправильно, мы не согласны с этим. При этом мы держим в уме: хорошо, вот мы предпримем какие-то действия в адрес Азербайджана ... Далее мы смотрим, сколько у нас хороших отношений сохраняется с Азербайджаном. Сколько у нас идет торговли, банковских трансферов, соглашений по нефти, газу, коридору Север-Юг, сколько студентов, которые из Азербайджана приезжают учиться сюда и становятся нашими союзниками. Можем ли мы взять это все и, поддавшись эмоциям, выкинуть?» — сказал он в ходе дискуссии в рамках форума «Территория смыслов» в мастерской управления «Сенеж».

Примаков отметил, что Азербайджан не вышел из соглашения с Россией о деятельности культурных центров, а при посольстве РФ в Баку по-прежнему действует отдел по культуре.

До этого руководитель Россотрудничества в интервью РБК назвал глупыми обвинения азербайджанских СМИ о том, что Русский дом в Баку занимался шпионажем.

В начале июля заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дмитрий Масю говорил о наличии сил, заинтересованных в ухудшении отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном, и они пытаются этого достичь. В качестве примера дипломат привел «инсинуации» по поводу крушения самолета Azerbaijan Airlines в декабре прошлого года, из-за которых был закрыт Русский дом в Баку.

Ранее в МИД РФ заявили о важности дружбы России и Азербайджана.