На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Примаков назвал несправедливым решение закрыть Русский дом в Азербайджане

Примаков: жесткий ответ на закрытие Русского дома в Азербайджане навредит связям
true
true
true
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал решение закрыть Русский дом в Азербайджане несправедливым и неправильным, однако предостерег от жесткого эмоционального ответа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обида за то, что закрыли Русский дом, безусловно, есть. Это несправедливо и неправильно, мы не согласны с этим. При этом мы держим в уме: хорошо, вот мы предпримем какие-то действия в адрес Азербайджана ... Далее мы смотрим, сколько у нас хороших отношений сохраняется с Азербайджаном. Сколько у нас идет торговли, банковских трансферов, соглашений по нефти, газу, коридору Север-Юг, сколько студентов, которые из Азербайджана приезжают учиться сюда и становятся нашими союзниками. Можем ли мы взять это все и, поддавшись эмоциям, выкинуть?» — сказал он в ходе дискуссии в рамках форума «Территория смыслов» в мастерской управления «Сенеж».

Примаков отметил, что Азербайджан не вышел из соглашения с Россией о деятельности культурных центров, а при посольстве РФ в Баку по-прежнему действует отдел по культуре.

До этого руководитель Россотрудничества в интервью РБК назвал глупыми обвинения азербайджанских СМИ о том, что Русский дом в Баку занимался шпионажем.

В начале июля заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дмитрий Масю говорил о наличии сил, заинтересованных в ухудшении отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном, и они пытаются этого достичь. В качестве примера дипломат привел «инсинуации» по поводу крушения самолета Azerbaijan Airlines в декабре прошлого года, из-за которых был закрыт Русский дом в Баку.

Ранее в МИД РФ заявили о важности дружбы России и Азербайджана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами