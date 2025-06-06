Матвиенко назвала отношения Путина и Пашиняна конструктивными

У президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна остаются конструктивные отношения. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время визита в Ереван.

«Никол Воваевич передал привет нашему президенту и особо подчеркнул, что несмотря на какие-то инсинуации, что у него с Владимиром Владимировичем всегда были, есть и остаются конструктивные, предметные отношения», — сказала она.

15 января министр обороны республики Сурен Папикян заявил, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне. Он подчеркнул, что Армения де-факто не принимает никакого участия в ОДКБ, но республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

Служба внешней разведки Армении в своем докладе сочла маловероятным, что в 2025 году Ереван разморозит членство в ОДКБ. В СВР добавили, что продолжат подвергать сомнению авторитет данной структуры безопасности.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Армения прошли стадию недоверия друг к другу и обид.