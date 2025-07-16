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Пашинян готов проклясть нарушивших обет безбрачия священников

Пашинян: я возглавлю движение против нарушающих обет безбрачия священников
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Евгений Биятов/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции, что собирается возглавить движение за освобождение церкви от священников, которые нарушают обет безбрачия. Об этом сообщает ТАСС.

«Я могу их [священников] проклясть, но я этого не сделаю. Я лишь сказал, что возглавлю движение освобождения церкви от них», — сказал он.

Пашинян также отметил, что в проклятиях «нет надобности» и он готов использовать методы «бархатной революции», с помощью которых он в 2018 году пришел к власти, добившись отстранения от должности занимавшего пост премьер-министра республики Сержа Саргсяна.

Глава Союза армян России ранее высказал мнение, что Пашинян обесценивает Армянскую апостольскую церковь из опасений, что она объединит народ перед выборами. По его словам, премьер Армении понимает, что его рейтинг резко упал, так как он «ничего хорошего не сделал для народа».

В конце июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении ворвались в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Первопрестольном Святом Эчмиадзине (руководящий орган Армянской апостольской церкви, ААЦ). После чего, католикос обвинил Ереван в антицерковной политике.

Позднее был арестован архиепископ ААЦ Баграта Галстаняна. Его и и еще более десяти человек подозревают в подготовке насильственного захвата власти и террористических актах.

Ранее в Госдуме заявили, что Пашинян не сможет уничтожить православие в Армении.

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