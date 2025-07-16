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Глава Союза армян России назвал причину обесценивания Пашиняном церкви

Абрамян: Пашинян боится, что Армянская апостольская церковь объединит народ
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Александр Кряжев/Фотохост-агентство «РИА Новости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обесценивает Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) из опасений, что она объединит народ перед выборами. Об этом заявил глава Союза армян России Ара Абрамян в интервью РИА Новости.

По его словам, премьер Армении понимает, что его рейтинг резко упал.

«Он даже морального права не имеет заниматься церковью и возглавлять какое-то движение <...> Он ничего хорошего не делал для армянского народа», — заявил Абрамян.

Он добавил, что в ближайшее время планирует провести онлайн-конференцию в защиту Армянской апостольской церкви. Глава Союза армян России подчеркнул, что каждый должен высказать свое мнение и бояться нельзя. Абрамян отметил, что в последнее время получает много звонков от армян со всего мира, которые возмущены происходящем в стране.

В конце июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении приходили в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Первопрестольном Святом Эчмиадзине (руководящий орган Армянской апостольской церкви, ААЦ). Католикос обвинил Ереван в антицерковной политике.

26 июня в Армении арестовали архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна. Следственный комитет страны считает священника и еще более десяти человек причастными к подготовке насильственного захвата власти и террористических актов.

Ранее в Госдуме заявили, что Пашинян не сможет уничтожить православие в Армении.

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