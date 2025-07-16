В Госдуме оценили реальность угроз Трампа в адрес России

Президент США Дональд Трамп понимает, что давить на Россию совершенно бесперспективно и даже убыточно. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Эксперт обратил внимание на то, что Трамп, когда объявил о новом плане поставок вооружений Украине на деньги ЕС и НАТО, ни слова не сказал о реальной оперативной военной поддержке Киева. По мнению Ивлева, обещания американского лидера о поставках оружия и техники — всего лишь широкий информационный жест.

«Похоже, Трамп отчетливо понимает, что давить на Россию совершенно бесперспективно, даже убыточно, и серьезных ресурсов для этого нет», — высказался собеседник агентства.

Также Ивлев выразил уверенность, что план по поставкам Украине оружия за счет Евросоюза и НАТО будет очень сложно осуществить. По его словам, европейцы не хотят тратить деньги на эти цели.

Известно, что уже две страны ЕС не поддержали инициативу Трампа по закупке вооружений США для Киева за счет европейских средств. В частности, от этой идеи отказалась Франция. По данным издания Politico, французский президент Эммануэль Макрон выступает за то, чтобы европейцы вкладывались в собственное оборонное производство, закупая оружие у производителей Европы. По этой причине, как уточняется в статье, Париж не будет закупать оружие и технику у США.

Также Италия отклонила план Трампа по совместной закупке оружия для Украины. Как сообщила газета La Stampa, правительство страны сослалось на то, что на эти цели нет средств.

Ранее Писториус призвал европейские страны «открыть кошельки» ради Украины.