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Пентагон начал серийное производство ракет для ударов по РФ и Китаю

Пентагон запустил серийное производство ракет PrSM
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Lockheed Martin Corporation

Пентагон объявил о начале серийного производства оперативно-тактических ракет Precision Strike Missile (PrSM), разработанных для оснащения войск США в стратегически важных регионах — Европе, Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Новая ракета дальностью до 500 км создана как промежуточное звено между реактивными системами залпового огня и баллистическими ракетами малой дальности. PrSM, разработанная военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin, должна в перспективе полностью заменить ATACMS. По мнению аналитиков, поставки ATACMS Украине могли быть связаны с необходимостью освободить склады под новые ракеты. Программа разработки стартовала в 2016 году, а первые опытные образцы поступили в войска осенью 2023 года.

Ракеты PrSM совместимы с пусковыми установками M142 HIMARS и M270 MLRS. Эти же платформы использовались для запуска ракет ATACMS.

Хотя новые ракеты поступят и в Европу, основным направлением их применения в Пентагоне называют Азиатско-Тихоокеанский регион. PrSM разработаны с учетом задач многодоменных тактических групп — мобильных подразделений с дальнобойным ракетным вооружением, которые США намерены развернуть в акваториях Южно-Китайского, Восточно-Китайского и Желтого морей. В случае конфликта с Китаем из-за Тайваня, эти силы должны будут атаковать военно-морские цели и береговую инфраструктуру КНР.

Не исключено, что первые серийные PrSM получит и Украина — для боевых испытаний. Киев уже пусковыми установками HIMARS и MLRS, совместимыми с новыми ракетами.

В июне замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность, что США при президенте Дональде Трампе будут только наращивать деятельность по развертыванию ракет средней и меньшей дальности. Он отметил, что шаги американских военных не только не показывают разворотов в планах США по развертыванию РСДМ в различных регионах мира, но и заставляют думать, что подобная деятельность будет только наращивать темпы.

Ранее загадочную ракетную установку заметили во время визита Трампа в Форт-Брэгг.

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