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В Раде призвали Запад кроме оружия помочь и «живой силой»

Нардеп Гриб: даже с западным оружием Украина может не выдержать конфликт
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Thomas Peter/Reuters

Депутат Верховной рады Виктория Гриб заявила, что даже с учетом поставок оружия от стран Запада Украина может не выдержать продолжение конфликта с Россией. В интервью YouTube-каналу «Суперпозиция» она призвала союзников помочь Киеву живой силой.

«Даже если мы будем получать оружие, — да, огромная благодарность нашим партнерам, — но мы можем не выдержать чисто физически, потому что у нас людей не хватает», — посетовала Гриб.

Она призвала страны Запада помочь Украине «живой силой». В то же время парламентарий заметила, что союзники не готовы этого делать, равно как и давать столько оружия, сколько необходимо ВСУ.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европа «найдет деньги» на оплату американского оружия для Украины. По его словам, оружие также очень важно, в Европе найдут деньги, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для того, чтобы занять наилучшую позицию во время мирных переговоров, как только они начнутся.

Ранее Писториус призвал европейские страны «открыть кошельки» ради Украины.

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