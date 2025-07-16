Песков высказался о поставках дальнобойных ракет Украине со стороны США

Песков: речи о поставках дальнобойных ракет Украине со стороны США пока не идет

Российская сторона исходит из того, что на данный момент речи о поставках дальнобойных ракет Украине со стороны США не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Но, что касается дискуссии, насколько мы понимаем, были заявления президента Трампа о том, что в плане Америки вот о таких поставках (дальнобойных ракет на Украину — прим. ред.) речи не идет», — заявил он.

До этого Трамп заявил, что не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты.

При этом 14 июля американский лидер на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

В ходе переговоров президент США заявил, что американская сторона готова продать странам НАТО ракеты малой и средней дальности класса «воздух-воздух», а также снаряды для гаубиц для передачи украинской стороне.

В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп раскрыл, находится ли он на стороне Украины.