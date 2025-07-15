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Трамп озвучил условие для встречи с Путиным

Трамп: встреча с Путиным зависит от дальнейших действий Москвы
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Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная встреча с российским лидером Владимиром Путиным зависит от дальнейших действий со стороны Москвы. Его слова приводит РИА Новости.

«Посмотрим, что будет с президентом Путиным. Пока что я очень разочарован президентом Путиным», — сказал глава Белого дома.

Кроме того, Трамп добавил, что «решил множество войн» за последние три месяца, но, несмотря на предпринятые усилия, так и не смог завершить конфликт на Украине.

При этом он отметил, что это конфликт экс-президента США Джо Байдена.

«Это война не Трампа. Я здесь, чтобы попытаться вытащить нас из этой передряги», — заявил Трамп.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российская сторона пока не получала сигналов по срокам третьего раунда переговоров с Украиной. По его словам, Москва готова продолжать диалог с Киевом.

10 июля Песков заявил, что в РФ ждут от Украины четкого сигнала относительно готовности или отказа от продолжения прямых переговоров, направленных на урегулирование конфликта. Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, считает ли он, что мирный процесс застопорился. По его мнению, пока таких выводов делать нельзя.

Ранее Рубио оценил вероятность встречи Трампа и Си Цзиньпина.

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