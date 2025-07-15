Reuters раскрыл реакцию Путина на угрозы от Трампа

Reuters: Путин не намерен прекращать СВО под давлением Трампа и Запада

Президент России Владимир Путин намерен продолжать спецоперацию на Украине, пока Запад не согласится на выдвинутые Москвой условия мира, не обращая внимание на угрозы американского лидера Дональда Трампа об ужесточении санкций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на якобы источники, близкие к Кремлю.

По данным собеседников агентства, требования России могут расширяться по мере продвижения ВС РФ на Украине. Президент Путин считает, что «экономика и армия страны достаточно сильны, чтобы выдержать давление Запада», утверждают источники.

Российский лидер уверен, что «Россия, пережившая самые жесткие санкции, введенные Западом, способна выдержать дальнейшие экономические трудности, включая угрозу введения пошлин США в отношении покупателей российской нефти», сообщают источники.

«Путин считает, что никто серьезно не обсуждал с ним детали мирного урегулирования на Украине, включая американцев, поэтому он продолжит до тех пор, пока не добьется желаемого», — заявил один из собеседников Reuters.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог раскрыл, как Россия использует 50 дней Трампа на решение конфликта на Украине.