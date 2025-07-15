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В Европарламенте заявили, что Путин отреагирует на поддержку Украины Трампом

Евродепутат Штрак-Циммерманн: Путин отреагирует на поддержку Украины Трампом
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Michael Ukas/Global Look Press

Председатель подкомитета Европарламента по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн усомнилась, что поддержка президентом США Дональдом Трампом принесет мир на Украину, поскольку ее нужно было проводить гораздо раньше, а российский лидер Владимир Путин обязательно отреагирует. Ее слова приводит телеканал N-tv.

«Для Украины хорошая новость, что поставки помощи не прекращаются. Это также хорошо для Трампа, потому что он сможет поддержать свою экономику, свою промышленность и сможет заявить, что поддерживает Украину, потому что он в ярости на Путина. Однако это может лишь приблизить мир, если Путин поймет, что захват Украины обойдется ему дороже», — заявила Штрак-Циммерманн.

По ее словам, соответствующую политику нужно было проводить «гораздо раньше». Она усомнилась, что ее влияние «действительно дойдет» до президента России. Штрак-Циммерманн считает, что «Путин рассмотрит все это» и отреагирует «соответствующим образом».

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что президент России Владимир Путин намерен продолжать спецоперацию на Украине, пока Запад не согласится на выдвинутые Москвой условия мира, не обращая внимание на угрозы американского лидера Дональда Трампа об ужесточении санкций.

Ранее глава МИД Польши призвал давить на Россию, чтобы она «опомнилась».

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