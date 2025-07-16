На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Советник Кучмы заявил о начале гражданской войны

Советник Кучмы Соскин: на Украине идет внутренняя война из-за мобилизации
true
true
true
close
Wikimedia Commons

Продление военного положения и мобилизации может привести к гражданской войне на Украине. Такое мнение выразил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Каждый раз продление военного положения, мобилизации приводит к ожесточению, к расколу украинского общества. А по сути же идет уже внутренняя война, она скоро перейдет в гражданскую», — заявил Соскин.

Военное положение на Украине продлевали уже 16 раз.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

До этого Соскин заявил, что Зеленский готов воевать до последнего украинца.

Результаты опроса украинского центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS показали, что только 12,8% граждан Украины хотят воевать до выхода на границы страны 1991 года.

Ранее на Украине рассказали о «грызне» за право мобилизации граждан.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами