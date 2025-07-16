Советник Кучмы заявил о начале гражданской войны

Продление военного положения и мобилизации может привести к гражданской войне на Украине. Такое мнение выразил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Каждый раз продление военного положения, мобилизации приводит к ожесточению, к расколу украинского общества. А по сути же идет уже внутренняя война, она скоро перейдет в гражданскую», — заявил Соскин.

Военное положение на Украине продлевали уже 16 раз.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

До этого Соскин заявил, что Зеленский готов воевать до последнего украинца.

Результаты опроса украинского центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS показали, что только 12,8% граждан Украины хотят воевать до выхода на границы страны 1991 года.

Ранее на Украине рассказали о «грызне» за право мобилизации граждан.