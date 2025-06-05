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На Украине рассказали о «грызне» за право мобилизации граждан

Журналист Исаев: на Украине идет грызня за право мобилизации граждан
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Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В настоящее время на Украине идет «грызня» между сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике) и правоохранительными органами за право мобилизации граждан. Об этом ТАСС рассказал украинский журналист и политический обозреватель Максим Исаев.

По его словам, после атаки на Курскую область у граждан Украины произошел «спад пассионарности», в результате чего все меньше людей хотят принимать участие в боевых действиях. При этом после начала насильственной мобилизации в отношении сотрудников ТЦК все чаще возникает ненависть, отметил журналист.

«Кроме того, были факты возникновения на базе ТЦК откровенно бандитских формирований, так называемых подразделений содействия правоохранительным органам или общественных формирований по охране общественного порядка. И между сотрудниками этих «подразделений» идет грызня за «тушки» отловленных мобилизируемых — ведь за каждую «голову» «людоловам» полагается премия», — сказал Исаев.

3 июня депутат Верховной рады Виталий Войцеховский заявил, что сотрудники ТЦК на Украине получают удовольствие от преследования людей. При этом он подчеркнул, что так себя ведут далеко не все военкомы.

Ранее в подполье рассказали о борьбе украинцев с сотрудниками ТЦК.

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